У ГУР підтвердили знищення російського корабля "Сергей Котов" 

Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів.

У ніч проти 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" атакував патрульний корабель Чорноморського Флоту РФ "Сергей Котов".

Про це повідомили у ГУР.

"Внаслідок удару морськими дронами "Magura V5" російський корабель проєкту 22160 "Сергей Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів. Вогневе ураження корабля відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки. Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомили про суттєве пошкодження російського корабля в результаті нічної атаки в окупованому місті Керч. Також були повідомлення про його затоплення.

Офіційно російська влада це не коментує.

У Керчі в окупованому Криму вночі 5 березня було чути звуки вибухів, міст, який сполучає півострів із Росією, був перекритий. Вранці рух мостом відновили.

Удари по окупованому Криму відбуваються регулярно, зокрема, повідомляють про вибухи поблизу Керченського мосту, що з'єднує окупований півострів із Росією. Влада РФ звинувачує у вибухах армію України або називає їх "навчаннями". Київ офіційно підтверджує свою причетність лише до деяких атак.

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