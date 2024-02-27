РФ понад тиждень не виводить у Чорне море ракетоносії: що відомо

Російська окупаційна армія не виводить в акваторію Чорного моря ракетоносії з кількох причин: внаслідок діяльності Сил оборони та погодних умов.

Про це в ефірі телемарафону заявила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Діяльність сил оборони та погодні умови не сприяють тому, щоб корабельне угруповання ворога було максимально розгорнуто і дозволяло собі маневрувати так, як раніше це було в акваторії Чорного моря. Наразі ми фіксуємо, що ракетоносії вже протягом понад тижня не з’являються на відкритих просторах Чорного моря, перебуваючи в пунктах базування", - розповіла Гуменюк.

Втім, наголошує представниця ЗСУ, ракетоносії споряджені та готові до застосування. Для того, аби вийти на бойове чергування, їм достатньо двох-трьох годин. Крім того, росіяни можуть застосовувати ракети з акваторії самої бухти.

"Хоча це суперечить здоровому глузду і заходам безпеки, але такі факти ми вже фіксували. Тому Генштаб оцінює загрозу з моря як стабільно високу", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, раніше Наталія Гуменюк розповіла, що окупанти можуть знову вдатися до ударів ракетами "Онікс". Нещодавно українські партизани повідомили про перекидання до анексованого Крим комплексів "Бастіон-П", що є носіями цих надзвукових ракет.

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