ЗСУ знищили ще один ворожий бомбардувальник Су-34

Українські Збройні сили знищили ще один ворожий бомбардувальник Су-34 на сході України у вівторок, 27 лютого.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Мінус ще один Су-34 на Східному напрямку. Вчора російським пілотам вдалось ухилитися від наших ракет, але так буде не завжди. Тому раджу окупантам перед кожним вильотом про всяк випадок побачитись із рідними. Бо хто його знає, пощастить чи ні цього разу", - йдеться у дописі командувача ПС.

Олещук також подякував бійцям за результати гарної бойової роботи.

Нагадаємо, від середини лютого Збройні сили України знищили близько десяти російських літаків - Су-34 і Су-35. Крім того, 23 лютого Україна збила рідкісний літак-розвідник А-50У. Росії бракує таких літаків, їх більше не випускають. Крім того, на борту могли бути досвідчені спеціалісти, яких складно підготувати.

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