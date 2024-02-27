ВСУ уничтожили еще один вражеский бомбардировщик Су-34

Украинские вооруженные силы уничтожили еще один вражеский бомбардировщик Су-34 на востоке Украины во вторник, 27 февраля.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Минус еще один Су-34 на Восточном направлении. Вчера российским пилотам удалось увернуться от наших ракет, но так будет не всегда. Поэтому советую оккупантам перед каждым вылетом на всякий случай увидеться с родными. Потому что кто его знает, повезет или нет в этот раз", – говорится в сообщении командующего ПС.

Олещук также поблагодарил бойцов за результаты хорошей боевой работы.

Напомним, с середины февраля Вооруженные силы Украины уничтожили около десяти российских самолетов – Су-34 и Су-35. Кроме того, 23 февраля Украина сбила редкий самолет-разведчик А-50У. России не хватает таких самолетов, их больше не выпускают. Кроме того, на борту могли быть опытные специалисты, которых сложно подготовить.

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