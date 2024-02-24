Украина сбила редкий самолет-разведчик А-50У: что известно

Это уже второй подобный самолет на счету украинских военных.

Очередное уничтожение самолета А-50 стало одним из самых больших потерь российской авиации в войне против Украины. России не хватает таких самолетов и она их больше не выпускает. Кроме того, на борту А-50 могли быть опытные специалисты, которых сложно подготовить.

ТСН.ua собрал информацию, которая известна о потере оккупантов.

Командующий Военно-воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил о сбитии уникального российского самолета радиолокационного обнаружения А-50У над Азовским морем.

"Поздравляю оккупантов "С Днем защитника отечества! "Праздновать надо дома...", — написал он в Телеграмм.

Олещук поблагодарил военнослужащих ВВС и Главного управления разведки Минобороны, участвовавших в операции.

В ГУР также подтвердили информацию о сбитии самолета А-50У. По данным украинской разведки, сбита новая модернизированная версия самолета, его стоимость составляла 350 млн долларов.

"Резкое падение скорости и высоты подбитого самолета А-50У зафиксировано вблизи города Ейск", — отметили в ведомстве.

Самолет А-50 / Фото: Associated Press

Российские СМИ сообщают о падении двух летательных аппаратов в Краснодарском крае у побережья Азовского моря.

"Два летательных аппарата упали на территории Каневского района Краснодарского края, начался пожар, угрозы жилым домам нет, сообщает оперативный штаб региона", — сообщило официальное информагентство ТАСС.

Министерство обороны России информацию еще не комментировало.

Чем могли сбить самолет

СМИ пишут, что ВСУ использовали ЗРК С-200, чтобы поразить самолет. По замыслу советских инженеров, именно комплексы С-200 должны были сбивать американские стратегические бомбардировщики – носители ядерного оружия, в то же время другие цели – менее заметные и низколетающие – сбивать было уже труднее.

Какие характеристики у ЗРК С-200:

Максимальная высота поражения целей – 40 километров

Минимальная высота поражения целей – 300 метров

Максимальная дальность поражения крупных дозвуковых самолетов – 300 километров, истребителей-бомбардировщиков типа F-16 – 190 километров, а крылатых ракет типа ASALM – 60 километров

Максимальная скорость целей, которые может поразить ЗРК, – до 4300 километров в час.

Количество одновременно обстреливаемых целей пятиканальным полковым комплексом – до 5

Количество ракет, которые могут одновременно быть приведены на одну цель – до 3

Время развертывания на подготовленной позиции – 24 часа

Время приведения в боевую готовность из режима дежурства – 1,5 минуты

Время подготовки ракеты к старту — 40 секунд

Справка:

А-50 – это советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Его цель – выявлять и отслеживать воздушные и морские цели, а также управлять действиями противовоздушной обороны. В России есть только несколько таких самолетов. Он может отслеживать не только воздушные, но и наземные цели, например, радары.

В России было только девять единиц самолетов ДРЛО А-50 и четыре модернизированные версии — А-50У.

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