В Днепре объявили день траура по жертвам атаки дронов

В субботу, 24 февраля, в Днепре объявили Днем траура по жертвам последней атаки армии РФ, произошедшей ночью против 23 февраля.

Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.

Отмечается, что мэр объявил день траура после того, как была подтверждена гибель двух человек в результате атаки беспилотника, попавшего в многоэтажку и предприятие в городе.

"Подтверждены уже двое погибших… Завтра объявляем день траура", — написал Филатов в своем Telegram-канале.

Атака на Днепр

Ночью в пятницу, 23 февраля, россияне ударили БпЛА о многоэтажках в Днепре, а также по предприятию. В результате атаки БпЛА по областному центру пострадали восемь человек.

Кроме того, двое жителей – 96-летний мужчина и 58-летняя женщина – целый день искали спасатели. Сначала из-под завалов дома достали тело мужчины.

Уже вечером на месте попадания русского дрона – между 8 и 9 этажами дома – обнаружили тело женщины. Это второй погибший человек от атаки оккупантов.

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