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В Днепре на месте попадания российского дрона обнаружили тело женщины (фото)

В Днепре на месте попадания российского дрона обнаружили тело женщины (фото)

Фото: соцмережі

Тело погибшей обнаружили между 8 и 9 этажами многоэтажки.

В Днепре во время поисково-спасательных работ на месте попадания российского дрона обнаружили тело женщины. Это второй погибший человек от атаки оккупантов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак.

Еще одна жертва вражеской атаки на Днепр. Между 8 и 9 этажами обнаружили тело женщины. В целом трагическая ночь унесла жизни двух человек. Недостает слов…”, — отметил Сергей Лысак.

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© ГСЧС Украины
Фото: ГСЧС Украины

Напомним, что российские войска в ночь на 23 февраля атаковали дронами-камикадзе Днепр и Одессу. Враг попал по многоэтажке и другой инфраструктуре.

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