Помощь США Украине: Волкер сделал резонансное заявление

Палата представителей Соединенных Штатов на следующей неделе вернется с каникул и после определения парламентского механизма сможет проголосовать за законопроект о внешней поддержке.

Об этом заявил бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер на встрече со СМИ в "Американ Юниверсите Киев".

Это трагедия, грустно и разочаровывает, что этого не произошло раньше. Я не могу обещать какие-то временные рамки и день, когда пакет будет принят. Я ожидаю, что Палата вернется на следующей неделе. В течение этого времени они будут размышлять над парламентским механизмом и как двигаться вперед... Я надеюсь, что в течение нескольких недель, в начале марта, это будет сделано”, — сказал он.

Волкер отметил, что по поводу неотложности помощи Украине невозможно спорить, ведь ее влияние на поле боя уже было видно в Авдеевке, где, по словам бывшего спецпредставителя, большее количество боеприпасов позволило бы украинцам дольше продержаться.

«Я думаю, что американские конгрессмены и народ понимают неотложность помощи, но это не единственная вещь. Конгрессмены также беспокоятся из-за прямого влияния тысяч людей, нелегально попадающих в США», — объяснил американский дипломат.

Кроме того, он отметил, что сохраняет оптимизм по отношению к Украине в далекой перспективе.

“Если осмотреться, Украина есть и всегда будет суверенной, независимой демократией. Она движется к ЕС и НАТО. Короткая перспектива очень мрачная и сложная. “Как нам добиться этого? Что нам делать? Это сложно и будет сложно дальше, но я не сомневаюсь в том, где со временем окажется Украина”, — заявил Волкер.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорит, что если Конгресс США не одобрит помощь Украине, то последствия ощутит весь мир.

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