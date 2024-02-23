Допомога США Україні: Волкер зробив резонансну заяву

Палата Представників Сполучених Штатів наступного тижня повернеться з канікул і після визначення парламентського механізму зможе проголосувати за законопроєкт щодо зовнішньої підтримки.

Про це заявив колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер на зустрічі зі ЗМІ в “Амерікан Юніверсіті Київ”.

“Це трагедія, сумно та розчаровує, що цього не сталося раніше. Я не можу обіцяти якісь часові рамки і день, коли пакет буде прийнято. Я очікую, що Палата повернеться наступного тижня. Протягом цього часу вони будуть розмірковувати над парламентським механізмом і як рухатися вперед... Я сподіваюся, що протягом кількох тижнів, на початку березня це буде зроблено”, — сказав він.

Волкер зауважив, що щодо невідкладності допомоги Україні неможливо сперечатися, адже її вплив на поле бою вже було видно в Авдіївці, де, за словами колишнього спецпредставника, більша кількість боєприпасів дала б змогу українцям довше протриматися.

“Я думаю, що американські конгресмени і народ розуміють нагальність допомоги, але це — не єдина річ. Конгресмени також турбуються через прямий вплив тисяч людей, що нелегально потрапляють до США”, — пояснив американський дипломат.

Крім того він зауважив, що зберігає оптимізм стосовно України у далекій перспективі.

“Якщо оглянутися, Україна є і завжди буде суверенною, незалежною демократією. Вона рухається до ЄС і НАТО. Коротка перспектива дуже похмура і складна. “Як нам досягти цього? Що нам робити?”. Це складно і буде складно далі, але я не сумніваюся щодо того, де з часом опиниться Україна”, — заявив Волкер.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський каже, якщо Конгрес США не схвалить допомогу Україні, то наслідки відчує весь світ.

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