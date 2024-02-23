Урядова делегація Україні приїде на польський кордон — Зеленський

Урядова група на чолі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у п’ятницю, 23 лютого, приїде на кордон з Польщею для переговорів щодо протесту польських фермерів, які заблокували пункти пропуску.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен у Львові.

За його словами, у складі української делегації будуть міністри, які “працюють над питаннями експорту, імпорту, товарообігу, які відповідають за логістику, за інфраструктуру, за агропромисловий комплекс, керівники прикордонної служби”.

“Чи будуть польські колеги - це їхнє особисте рішення", - наголосив Зеленський.

Водночас український президент підкреслив, що перенести зустріч на завтра не можливо, оскільки 24 лютого виповнюється друга річниця повномасштабного вторгнення РФ.

Водночас український президент подякував українським фермерам, які не вдаються до блокади зі свого боку, попри те, що їхня агропродукція блокується на кордоні Польщі.

"Українське зерно не йде на ринок Польщі. За бажанням польської сторони. Ми знайшли нові шляхи. Але коли ми говоримо про транзит, це трохи поза європейським законодавством. Тому ми готові і робитимемо все, щоб вирішити це питання", - заявив глава держави.

Як повідомлялося раніше станом на ранок 23 лютого на кордоні з Польщею триває блокування польськими фермерами руху вантажних транспортних засобів на шести КПП. У чергах - на території сусідньої країни стоять понад 2400 вантажівок.

Нагадаємо, українські фермери привезли сільськогосподарську техніку, пошкоджену або знищену російськими загарбниками, на кордон з Польщею. Від 23 лютого вона буде розміщена на пункті пропуску "Краківець-Корчова". Таким чином українські аграрії хочуть показати польським протестувальникам, в яких умовах зараз працюють фермери в Україні.

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