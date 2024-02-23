У Раді заговорили про “тотальну мобілізацію”: що це означає

Народний депутат від “Слуги народу” вважає, що коли Україна буде виробляти більшість продукції самостійно, то знайдуться кошти на фінансування ЗСУ.

Україна прямує до “тотальної мобілізації”, яка буде передбачати зосередження економіки країни на власному виробництві.

Про це в ефірі телеканалу “Київ24” заявив народний депутат України від “Слуги народу” Олег Дунда.

"Нам потрібно усвідомлювати те, що ми йдемо крок за кроком до тотальної мобілізації. А вона буде передбачати фактично закриття країни, закриття економіки, коли економіка буде закцентована на виробництві свого продукту”, - сказав нардеп.

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За словами Олега Дунди, коли Україна буде виробляти більшість продукції самостійно, то “знайдуться гроші для фінансування, зокрема й Збройних сил".

Нагадаємо, бізнес просить Верховну Раду новим мобілізаційним законодавством не паралізувати економіку країни.

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