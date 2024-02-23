Оля Цибульська чесно розповіла про стосунки з батьками свого чоловіка

Українська співачка Оля Цибульська поділилася подробицями стосунків зі своїми свекрами.

Так, 38-річна артистка в програмі "Чат Дівчат" зізналася, що ще спочатку стосунків з чоловіком вибудувала з його батьками здорове спілкування, побудоване на повазі одне до одного. Зокрема, Цибульська зі свекрухою домовилися, що у кожної є особистий простір, межі якого не можна перетинати:

"Я з повагою ставлюся до батьків свого чоловіка. Я не намагаюся лізти в дуже сильну комунікацію, зідзвонюватися чи ділитися якимись дрібницями. І вони так само. Є відчуття поваги особистої території, і мені в якийсь момент вистачило мудрості вибудувати ці кордони", - прокоментувала артистка.

Оля Цибульська з чоловіком. Фото: скріншот з відео

Окрім того, Оля вважає, що необхідно розмежовувати стосунки мами з її чоловіком і їхні особисті:

"Я не намагаюся забрати у мами сина, бо сама маю Нестора (син Цибульської – прим. ред.) і я розумію, що потім якась к*рва буде лізти до мого найкрасивішого. Тобто є окремо стосунки "мама – син" і є окремо дружина і чоловік. Ні на мою територію ніхто не заходить, ні я не лізу туди", - додала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська приголомшила своїм перевтіленням і показалася до і після макіяжу.

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