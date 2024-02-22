Оля Цибульська приголомшила своїм виглядом до та після макіяжу

Артистка продемонструвала природню красу.
Українська співачка Оля Цибульська часто відверта зі своїми прихильниками. А цього разу виконавиця показала фанам, який вигляд вона має без макіяжу.
На сторінці в Instagram зірка розмістила короткий ролик, на якому спочатку продемонструвала свою природню красу, поставши без жодного граму косметики.
І в тому ж ролику Цибульська показала неймовірні перевтілення за допомогою макіяжу і як її може змінити мейкап.
У відео під свою пісню "Сарабанда" Цибульська спочатку постає без макіяжу, а потім демонструє, як за допомогою макіяжу її перевтілює зірковий візажист Єгор Андрюшин.
У ролику Цибульська позує у яскраво-червоній сукні, червоним волоссям та в червоному береті. У співачки яскраво підкреслені очі бузковими тінями, а губи - нюдовою помадою.
Шанувальники виконавиці залишилися у захваті від її зухвалого образу:
- Нереально гарна!
- Макіяж класний. Особливо мене причарували очі. Обожнюю, коли вони такі
- Шикарні перевтілення - майстер молодець!
- Цибулька перетворилася на Перчинку
Нагадаємо, раніше Оля Цибульська розповіла про дружбу з Віталієм Козловським, який зараз несе службу у лавах ЗСУ.
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