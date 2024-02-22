Том Круз покинув кохану-росіянку після знайомства з її дітьми

Їхні стосунки протривали декілька місяців.
Бурхливий роман голлівудського актора Тома Круза з донькою ексдепутата Держдуми РФ, світською левицею Ельсіною Хайровою закінчився так і не встигнувши толком початися.
Лише днями ЗМІ писали про те, що стосунки 61-річного Круза та 36-річної Хайрової вийшли на новий рівень і актор познайомився з її дітьми. А вже сьогодні стало відомо, що зірка вирішив припинити цей роман.
Як повідомляє видання The Sun, у Тома "охололи почуття", але він хотів залишитися друзями, оскільки вони з Хайровою живуть в одному будинку в Лондоні:
"Завершити все це на поганій ноті було б незручно, адже вони могли зіткнулися одне з одним у ліфті", – розповів інсайдер.
Також джерело додало, що "між ними немає образ, і для Тома їхні стосунки просто вичерпали себе".
Загалом, роман Тома Круза і доньки ексдепутата держдуми РФ Рината Хайрова та ексдружини російського олігарха Дмитра Цеткова Ельсіною Хайровою протривав декілька місяців.
Про їхні стосунки почали говорити у грудні 2023-го. Тоді їх заскочили в одному з ресторанів у Лондоні. Аби ніхто не заважав їхньому побаченню, Том Круз у той вечір винайняв цілий поверх цього закладу. Актор був настільки зачарований новою обраницею, що купив заради неї квартиру в тому ж будинку у Лондоні, де вона мешкає і навіть познайомився з дітьми Хайрової.
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