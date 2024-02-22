Том Круз покинув кохану-росіянку після знайомства з її дітьми

Бурхливий роман голлівудського актора Тома Круза з донькою ексдепутата Держдуми РФ, світською левицею Ельсіною Хайровою закінчився так і не встигнувши толком початися.

Лише днями ЗМІ писали про те, що стосунки 61-річного Круза та 36-річної Хайрової вийшли на новий рівень і актор познайомився з її дітьми. А вже сьогодні стало відомо, що зірка вирішив припинити цей роман.

Як повідомляє видання The Sun, у Тома "охололи почуття", але він хотів залишитися друзями, оскільки вони з Хайровою живуть в одному будинку в Лондоні:

"Завершити все це на поганій ноті було б незручно, адже вони могли зіткнулися одне з одним у ліфті", – розповів інсайдер.

Колишня дівчина-росіянка Тома Круза / Фото: instagram.com/elsina_k

Також джерело додало, що "між ними немає образ, і для Тома їхні стосунки просто вичерпали себе".

Загалом, роман Тома Круза і доньки ексдепутата держдуми РФ Рината Хайрова та ексдружини російського олігарха Дмитра Цеткова Ельсіною Хайровою протривав декілька місяців.

Колишня дівчина-росіянка Тома Круза / Фото: instagram.com/elsina_k

Про їхні стосунки почали говорити у грудні 2023-го. Тоді їх заскочили в одному з ресторанів у Лондоні. Аби ніхто не заважав їхньому побаченню, Том Круз у той вечір винайняв цілий поверх цього закладу. Актор був настільки зачарований новою обраницею, що купив заради неї квартиру в тому ж будинку у Лондоні, де вона мешкає і навіть познайомився з дітьми Хайрової.

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