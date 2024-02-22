Зеленський дозволив іноземцям служити в Нацгвардії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє іноземцям та "особам без громадянства" служити в Нацгвардії України. Новий закон набув чинності від 21 лютого.

Відповідний указ зʼявився на порталі президента.

"У добровільному порядку (за контрактом) можуть бути прийняті іноземці, які перебувають на території України на законних підставах, раніше не були судимі та відповідають вимогам до військової служби, визначеним Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" на військову службу в Національній гвардії України", – йдеться в указі.

Іноземні громадяни вже можуть служити в Збройних силах України, якщо відповідають певним вимогам. Після повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Зеленський закликав "громадян світу" долучитися до захисту України, сформувавши Інтернаціональний легіон.

Для того, щоб вступити до лав Нацгвардії, потрібно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання або безпосередньо до військової частини, в якій іноземці хочуть проходити військову службу за контрактом.

Національна гвардія входить до складу МВС і відповідає за громадську безпеку. Військовослужбовці Національної гвардії також воюють на передовій від початку повномасштабної війни Росії.

У лютому 2022 року, після початку повномасштабного російського вторгнення, президент України Володимир Зеленський заявив про формування окремого підрозділу територіальної оборони – Інтернаціонального легіону для іноземців, які хочуть "приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі".

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