Зеленский разрешил иностранцам служить в Нацгвардии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий иностранцам и "лицам без гражданства" служить в Нацгвардии Украины. Новый закон вступил в силу с 21 февраля.

Соответствующий указ появился на портале президента.

"В добровольном порядке (по контракту) могут быть приняты иностранцы, которые находятся на территории Украины на законных основаниях, ранее не были судимы и отвечают требованиям к военной службе, определенным Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" на военную службу в Национальной гвардии Украины", – говорится в указе.

Иностранные граждане уже могут служить в Вооруженных Силах Украины, если отвечают определенным требованиям. После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Зеленский призвал "граждан мира" принять участие в защите Украины, сформировав Интернациональный легион.

Для того, чтобы вступить в ряды Нацгвардии, нужно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства или непосредственно в воинскую часть, в которой иностранцы хотят проходить военную службу по контракту.

Национальная гвардия входит в состав МВД и отвечает за общественную безопасность. Военнослужащие Национальной гвардии также сражаются на передовой с начала полномасштабной войны России.

В феврале 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения, президент Украины Владимир Зеленский заявил о формировании отдельного подразделения территориальной обороны – Интернационального легиона для иностранцев, желающих "присоединиться к защите безопасности в Европе и мире".

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