Елена Мозговая показала, как выглядела 34 года назад

Украинская продюсер Елена Мозговая вспомнила свою юность.

На странице в Facebook знаменитость поделилась с поклонниками архивным кадром, на котором предстала в 16-летнем возрасте. На фотографии юная Мозговая изображена в голубой кофточке, с украшениями на шее и часами на руке. Будущая звезда сосредоточенно позирует на камеру:

"Если бы знать, в те свои 16, какие пердимонокли тебе подготовила судьба", — коротко подписала фотографию Мозговая.

Елена Мозговая в 16 лет / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

В свою очередь, поклонники знаменитости наделали ей комплиментов, а также отметили, что ее младшая дочь Соломия от певца-защитника Дэвида Аксельрода очень на нее похожа:

Леночка! Не только для тебя. Мы, наверное, все через это прошли. Но тогда все было хорошо, глядя на фото. Красивая!

Аленка, мне тоже, если бы мы знали…

Мне кажется, что это копия вашей Соломийки?

То, наверное, у всех так. Кого не спрошу, — у всех какие-то мраки. Но вы были красавица и ничуть не изменились

Елена Мозговая с младшей дочерью / Фото: facebook.com/olenamozgova

Напомним, на днях Елена Мозговая похвасталась своим немалым патриотическим тату. Продюсер набила на полруки трезубец, окруженный цветами.

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