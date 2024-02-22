Елена Мозговая показала, как выглядела 34 года назад

Продюсер поделилась архивным фото.
Украинская продюсер Елена Мозговая вспомнила свою юность.
На странице в Facebook знаменитость поделилась с поклонниками архивным кадром, на котором предстала в 16-летнем возрасте. На фотографии юная Мозговая изображена в голубой кофточке, с украшениями на шее и часами на руке. Будущая звезда сосредоточенно позирует на камеру:
"Если бы знать, в те свои 16, какие пердимонокли тебе подготовила судьба", — коротко подписала фотографию Мозговая.
В свою очередь, поклонники знаменитости наделали ей комплиментов, а также отметили, что ее младшая дочь Соломия от певца-защитника Дэвида Аксельрода очень на нее похожа:
- Леночка! Не только для тебя. Мы, наверное, все через это прошли. Но тогда все было хорошо, глядя на фото. Красивая!
- Аленка, мне тоже, если бы мы знали…
- Мне кажется, что это копия вашей Соломийки?
- То, наверное, у всех так. Кого не спрошу, — у всех какие-то мраки. Но вы были красавица и ничуть не изменились
Напомним, на днях Елена Мозговая похвасталась своим немалым патриотическим тату. Продюсер набила на полруки трезубец, окруженный цветами.
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