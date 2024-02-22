"Не соваться сразу в ТЦК": военный дал советы желающим присоединиться к армии

Он назвал рискованным способом попытаться вступить в армию через ТЦК и СП.

Военный-добровольец Петр Кошуков дал советы тем, кто хочет вступить в ряды украинской армии.

Об этом военнослужащий рассказал "Громадському радио".

По мнению Кошукова, для 40-летних армия – хороший способ преодолевать кризис среднего возраста.

"Можно себя испытать, это интересно. Если тебе за сорок, но ты чувствуешь, что физически ты можешь вытащить многое, чем меня попробовать. И, кроме того, я знаю, что у многих в этом возрасте возникают уже какие-то... Кризис среднего возраста. Это неплохой способ попробовать этот кризис преодолеть", – считает военный.

Он отметил, что попасть в армию через ТЦК и СП – это рискованный способ.

"Единственное, что порекомендовал бы, конечно, не соваться в ТЦК сразу, потому что это действительно рискованный способ попасть в армию. Сейчас есть масса разнообразных способов зайти с умом. Есть, например, проторекрутерские инициативы. Они, я думаю, что впоследствии станут институализированными", – рассказал Кошуков.

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Кроме того, по его словам, можно использовать своих знакомых, социальные связи, связываться с людьми, которые уже в армии, общаться с ними, выходить на контакт с воинскими частями.

"Очень часто воинские части, поскольку там дефицит людей, они охотно идут на интервью. Они интересуются людьми, и если вы подойдете друг другу, вы можете попасть в нормальную часть. Согласно вашим навыкам, мотивации, даже физическому, моральному здоровью и состоянию", – объяснил боец.

Он также назвал "мифом" рассказы о том, что люди якобы попадают из ТЦК сразу в окопы.

Напомним, в феврале во Львове открыли первый в Украине центр рекрутинга в армию. Там можно узнать всю актуальную информацию о вакансиях в армии, а также пообщаться с представителями бригад и выбрать желаемую профессию.

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