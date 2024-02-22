Зеленский внес законопроект о демобилизации срочников

Законопроект в парламенте может быть рассмотрен 23 февраля.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект №11035 о демобилизации срочников.

Об этом идет речь на сайте парламента.

Проект определен Зеленским "как безотлагательный".

Как отмечается на сайте Совета, проект Закона о внесении изменений в главу XII "Заключительные положения" Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" по срокам срочной военной службы направлен на рассмотрение комитета по нацбезопасности.

По информации нардепа Алексея Гончаренко, законопроект в парламенте могут рассмотреть 23 февраля.

"Зеленский вносит в Раду законопроект о демобилизации срочников! Ждем текст, но НАКОНЕЦ! Срочники и члены их семей. Законопроект может быть рассмотрен уже завтра", — написал он.

Напомним, ранее в СНБО сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский предложил провести демобилизацию военнослужащих-срочников, срок службы которых завершился. О каком сроке идет речь – неизвестно.

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