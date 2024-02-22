Зеленський вніс законопроєкт про демобілізацію строковиків

Законопроєкт у парламенті можуть розглянути 23 лютого.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Ради законопроект №11035 про демобілізацію строковиків.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Проєкт визначений Зеленським "як невідкладний".

Як зазначається на сайті Ради, проєкт Закону про внесення змін до глави ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби направлено на розгляд комітету із нацбезпеки.

За інформацією нардепа Олексія Гончаренка, законопроєкт у парламенті можуть розглянути 23 лютого.

"Зеленський вносить в Раду законопроект про демобілізацію строковиків! Чекаємо на текст, але НАРЕШТІ! Строковики і члени їхніх родин. Законопроект може бути розглянутий вже завтра", - написав він.

Нагадаємо, раніще у РНБО повідомили, що президент України Володимир Зеленський запропонував провести демобілізацію військовослужбовців-строковиків, термін служби яких завершився. Про який термін йдеться - невідомо.

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