Олена Мозгова показала, який вигляд мала 34 роки тому

Продюсерка поділилася архівним фото.
Українська продюсерка Олена Мозгова згадала свою юність.
На сторінці у Facebook знаменитість поділилася з шанувальниками архівним кадром, на якому постала у 16-річному віці. На світлині юна Мозгова зображена у блакитній кофтині, з прикрасами на шиї та годинником на руці. Майбутня зірка зосереджено позує на камеру:
“Якби то знати, у ті свої 16, які пердимоноклі тобі підготувала доля”, - коротко підписала світлину Мозгова.
Своєю чергою, шанувальники знаменитості наробили їй компліментів, а також відзначили що її молодша донька Соломія від співака-захисника Девіда Аксельрода дуже на неї схожа:
- Оленко! Не лише тобі. Ми, мабуть, всі через це пройшли. Але тоді все було добре, дивлячись на твоє фото. Красавішна!
- Оленко, мені також, якби ми знали…
- Мені здається, що це копія Соломійки вашої?
- То, певно, у всіх так. Кого не запитаю, - у всіх якісь мороки. Але ви були красуня і ніц не змінились
Нагадаємо, днями Олена Мозгова похизувалася своїм чималим патріотичним тату. Продюсерка набила на пів руки тризуб в оточенні квітів.
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