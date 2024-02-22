Олена Мозгова показала, який вигляд мала 34 роки тому

Українська продюсерка Олена Мозгова згадала свою юність.

На сторінці у Facebook знаменитість поділилася з шанувальниками архівним кадром, на якому постала у 16-річному віці. На світлині юна Мозгова зображена у блакитній кофтині, з прикрасами на шиї та годинником на руці. Майбутня зірка зосереджено позує на камеру:

“Якби то знати, у ті свої 16, які пердимоноклі тобі підготувала доля”, - коротко підписала світлину Мозгова.

Олена Мозгова в 16 років / Фото: facebook.com/mozgovaolena74

Своєю чергою, шанувальники знаменитості наробили їй компліментів, а також відзначили що її молодша донька Соломія від співака-захисника Девіда Аксельрода дуже на неї схожа:

Оленко! Не лише тобі. Ми, мабуть, всі через це пройшли. Але тоді все було добре, дивлячись на твоє фото. Красавішна!

Оленко, мені також, якби ми знали…

Мені здається, що це копія Соломійки вашої?

То, певно, у всіх так. Кого не запитаю, - у всіх якісь мороки. Але ви були красуня і ніц не змінились

Олена Мозгова з молодшою донькою / Фото: facebook.com/olenamozgova1

Нагадаємо, днями Олена Мозгова похизувалася своїм чималим патріотичним тату. Продюсерка набила на пів руки тризуб в оточенні квітів.

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