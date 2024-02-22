Росія атакувала ТЕС: зросла кількість постраждалих енергетиків

Четверо енергетиків госпіталізовано з травмами різної тяжкості, ще п'ятеро - отримали контузії.
Станом на 15:50 22 лютого кількість постраждалих працівників "ДТЕК" від обстрілу прифронтової ТЕС зросла до 9.
Про це повідомила пресслужба "ДТЕК".
"Кількість постраждалих від обстрілу працівників станції збільшилася до 9. Четверо наших колег госпіталізовано з травмами різної тяжкості. Ще п'ятеро отримали контузії. Тримаємо зв'язок з постраждалими, їхніми родинами та лікарями", - йдеться у повідомленні.
У компанії запевнили, що надають усю необхідну допомогу.
Нагадаємо, 22 лютого окупанти обстріляли теплоелектростанцію у прифронтовому регіоні України, внаслідок чого поранень зазнали енергетики.
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