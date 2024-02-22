Россия атаковала ТЭС: выросло количество пострадавших энергетиков

Четверо энергетиков госпитализированы с травмами разной тяжести, еще пятеро - получили контузии.

По состоянию на 15:50 22 февраля количество пострадавших работников ДТЭК от обстрела прифронтовой ТЭС возросло до 9.

Об этом сообщила пресс-служба "ДТЭК".

"Количество пострадавших от обстрела работников станции увеличилось до 9. Четверо наших коллег госпитализированы с травмами разной тяжести. Еще пятеро получили контузии. Держим связь с пострадавшими, их семьями и врачами", — говорится в сообщении.

В компании заверили, что оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, 22 февраля оккупанты обстреляли теплоэлектростанцию в прифронтовом регионе Украины, в результате чего ранения получили энергетики.

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