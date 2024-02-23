В Раде заговорили о "тотальной мобилизации": что это значит

Народный депутат от "Слуги народа" считает, что когда Украина будет производить большинство продукции самостоятельно, то найдутся средства на финансирование ВСУ.

Украина стремится к "тотальной мобилизации", которая будет предусматривать сосредоточение экономики страны на собственном производстве.

Об этом в эфире телеканала "Киев24" заявил народный депутат Украины от "Слуги народа" Олег Дунда.

"Нам нужно отдавать себе отчет в том, что мы идем шаг за шагом к тотальной мобилизации. А она будет предусматривать фактически закрытие страны, закрытие экономики, когда экономика будет акцентирована на производстве своего продукта”, - сказал нардеп.

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По словам Олега Дунды, когда Украина будет производить большинство продукции самостоятельно, то "найдутся деньги для финансирования, в том числе и Вооруженных сил".

Напомним, бизнес просит Верховную Раду новым мобилизационным законодательством не парализовать экономику страны.

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