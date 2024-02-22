Рада разрешила поставщикам ВСУ получать прибыль

Принятый закон имеет ретроспективное направление, то есть позволяет правоохранительным органам закрыть дела, возбужденные ранее из-за несогласованности нормативного поля.

В четверг, 22 февраля, Верховная Рада приняла законопроект №10454 о включении прибыли предприятий, работающих на обеспечение нужд безопасности и обороны, в цену поставленных товаров и услуг.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Законопроект поддержали 259 народных депутатов.

Принятый Советом проект закона № 10454 предусматривает, в частности, что:

в случае приобретения товаров, работ и услуг для нужд безопасности и обороны по неконкурентной процедуре или без проведения процедуры закупок уровень прибыли не может превышать предельный уровень прибыли, установленный правительством;

для случаев, где уровень прибыли правительством не был установлен, цена должна определяться в соответствии с предложением исполнителя с учетом прибыли такого исполнителя.

Эти нормы применяются ко всем госконтрактам по оборонным закупкам, заключенным по неконкурентной или без процедуры за все время действия военного положения.

В профильном министерстве подчеркнули, что принятый закон имеет ретроспективное направление, то есть позволяет правоохранительным органам закрыть дела, возбужденные ранее из-за несогласованности нормативного поля.

Министр экономики Юлия Свириденко назвала сегодняшнее решение важным результатом "встреч с бизнесом относительно давления на них со стороны силовых структур и препятствования эффективной работе".

Напомним, в декабре 2023 года министр обороны Украины Рустем Умеров представил новое закупочное агентство, которое "поставит точку" в истории нечестных закупок. Новое предприятие "Государственный оператор тыла (ДОТ)" переберет на себя обязанности и запустит все процессы тыловых закупок для ВСУ, в частности, продуктов, одежды, горюче-смазочных материалов, бронежилетов, касок.

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