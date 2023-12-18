Минобороны представило "новую архитектуру" госзакупок для ВСУ

Новая система закупок предполагает установление понятных правил для подрядчиков и возможность планировать свою работу.

Министр обороны Украины Рустем Умеров представил новое закупочное агентство, которое "поставит точку" в истории нечестных закупок. Новое предприятие "Государственный оператор тыла (ДОТ)" переберет на себя обязанности и запустит все процессы тыловых закупок для ВСУ, в частности, продуктов, одежды, горюче-смазочных материалов, бронежилетов, касок.

Об этом сказал глава Минобороны во время презентации предприятия "Государственный оператор тыла (ДОТ)" в Киеве.

"Войско будет получать все вовремя, в достаточном количестве и качественное, подрядчики – понятные правила и возможность планировать, общество увидит справедливые оптимальные цены", – сказал Рустем Умеров.

Искоренить коррупцию – это только первый этап

"Далее нужно строить эффективный механизм закупок для Вооруженных Сил Украины. Это наш главный приоритет", – отметил заместитель Министра обороны Дмитрий Клименков.

Министр обороны 30 октября назначил руководителем этого агентства Арсена Жумадилова.

"Главная задача ДОТ – обеспечить непрерывные поставки для ВСУ, сформировать доверие к системе поставок МОУ среди ключевых заинтересованных сторон и выстроить устойчивый институт, который эффективно выполняет свои обязанности, независимо от внешнего контекста. При этом вся работа ДОТ будет построена на основе добродетели, человекоцентричности, профессиональности и открытости", – сказал Арсен Жумадилов.

С 2024 года "Государственный оператор тыла (ДОТ)" начнет производить закупки из государственного бюджета.

Реакция Залужного

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный во время презентации нового агентства отметил, что ВСУ должны концентрироваться на выполнении своих задач.

"Не на поиске пищи, одежды, средств защиты", – добавил Валерий Залужный.

Также ВСУ, по его словам, ожидают от нового агентства качественного обеспечения всем необходимым и, самое главное, чтобы это происходило вовремя.

Напомним, в Генштабе выступили за то, чтобы понятия " ВСУ " и "коррупция" были совсем несовместимыми. Поскольку военные должны сконцентрироваться только на выполнении боевых задач. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Напомним, в октябре Минобороны шокировали заявлением. Внутренний аудит обнаружил хищение миллионов. Речь идет о липовых выплатах военным, которые на самом деле были вне боевых действий.

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