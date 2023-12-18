Міноборони презентувало "нову архітектуру" держзакупівель для ЗСУ

Нова система закупівель передбачає встановлення зрозумілих правил для підрядників і можливість планувати свою роботу.

Міністр оборони України Рустем Умєров представив нову закупівельну агенцію, яка "поставить крапку" в історії нечесних закупівель. Нове підприємство "Державний оператор тилу (ДОТ)" перебере на себе обов’язки та запустить усі процеси тилових закупівель для ЗСУ, зокрема, продуктів, одягу, пально-мастильних матеріалів, бронежилетів, касок.

Про це сказав очільник Міноборони під час презентації підприємства "Державний оператор тилу (ДОТ)" в Києві.

"Військо отримуватиме все вчасно, в достатній кількості і якісне, підрядники – зрозумілі правила і можливість планувати, суспільство побачить справедливі оптимальні ціни", – сказав Рустем Умєров.

Викорінити корупцію – це лише перший етап

"Далі потрібно будувати ефективний механізм закупівель для Збройних Сил України. Це наш головний пріоритет", – зазначив заступник Міністра оборони Дмитро Кліменков.

Міністр оборони 30 жовтня призначив керівником цієї агенції Арсена Жумаділова.

"Головна задача ДОТ – забезпечити безперервне постачання для ЗСУ, сформувати довіру до системи постачання МОУ серед ключових зацікавлених сторін та вибудувати стійку інституцію, яка ефективно виконує свої обов'язки, незалежно від зовнішнього контексту. При цьому вся робота ДОТ буде побудована на засадах доброчесності, людиноцентричності, професійності та відкритості", – сказав Арсен Жумаділов.

Від 2024 року "Державний оператор тилу (ДОТ)" почне здійснювати закупівлі з державного бюджету.

Реакція Залужного

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний під час презентації нової агенції зазначив, що ЗСУ мають концентруватись на виконанні своїх завдань.

"Не на пошуку їжі, одягу, засобів захисту", – додав Валерій Залужний.

Також ЗСУ, за його словами, очікують від нової агенції якісного забезпечення всім необхідним і, найголовніше, аби це відбувалося вчасно.

Нагадаємо, у Генштабі виступили за те, щоб поняття "ЗСУ" і "корупція" були зовсім несумісними. Оскільки військові мають концентруватися лише на виконанні бойових завдань. Про це сказав головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Нагадаємо, у жовтні Міноборони шокували заявою. Внутрішній аудит виявив розкрадання мільйонів. Йдеться про липові виплати військовим, які насправді були поза межами бойових дій.

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