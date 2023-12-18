Теперь пользователи могут просматривать любимые видео на больших экранах и видеть четкую картинку.

Приложение ТiкТок планирует изменить интерфейс и оптимизировать его под увеличенные устройства. В частности, речь идет о планшетах и более сложных гаджетах.

Об этом сообщили в пресс-службе приложения.

"Мы знаем, что многим также нравится пользоваться им (приложением, ред.) на больших экранах и складных устройствах. Независимо от того, следят ли они за последними кулинарными трендами или ищут самые свежие футбольные моменты, мы рады сообщить, что TikTok теперь лучше оптимизирован для планшетов и сложных гаджетов. Это новое изменение предлагает полное обновление, обеспечивая бесперебойную и визуально привлекательную работу TikTok для пользователей во всем мире, независимо от выбранного ими устройства", – рассказали в компании.

Там также добавили, что теперь пользователи могут просматривать свои любимые видео на больших экранах и видеть четкую картинку, оптимизированные навигации и поддержку ориентации.

“В рамках этого опыта мы планируем продолжать экспериментировать с такими функциями, как тематические каналы, которые позволяют людям просматривать видео в разных категориях, таких как игры, еда, мода и спорт. Ключевые особенности обновления”, — добавили в пресс-службе приложения.

Напомним, что BBC раскрыла российскую пропагандистскую кампанию с тысячами фейковых аккаунтов в TikTok.

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