В Кременчуге раздался мощный взрыв: что известно

Информации о потерпевших нет.

Вечером, 18 декабря, в Кременчуге Полтавской области прогремел мощный взрыв. Воздушной тревоги в регионе объявлено не было.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

"Звуки, которые слышали в Кременчуге, — это взрыв, который произошел на одном из промышленных объектов", — сообщил глава ОВА.

По его словам, пострадавших в результате взрыва нет. В настоящее время на месте инцидента работают все соответствующие службы. Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего.

Следует отметить, что о мощных взрывах в Кременчуге около 20.15 начали сообщать местные медиа и Telegram-каналы. Самое громкое было на Молодежном. В момент взрыва в Полтавской области не объявляли воздушную тревогу. Впрочем, кое-где в городе включились сирены.

Жители города в Сети писали: взрыв был такой силы, что у некоторых жителей открылись окна, а в подъездах некоторых домов вылетели стекла.

Напомним, вечером 18 декабря во время воздушной тревоги в Кривом Роге произошли взрывы. В регионе силы ПВО уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59.

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