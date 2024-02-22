Рада дозволила постачальникам ЗСУ отримувати прибуток

У четвер, 22 лютого, Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 10454 про включення прибутку підприємств, які працюють на забезпечення потреб безпеки та оборони, у ціну поставлених товарів і послуг.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт підтримали 259 народних депутатів.

Ухвалений Радою проєкт закону № 10454 передбачає, зокрема, що:

у разі придбання товарів, робіт і послуг для потреб безпеки та оборони за неконкурентною процедурою або без проведення процедури закупівель рівень прибутку не може перевищувати граничного рівня прибутку, встановленого урядом;

для випадків, де рівень прибутку урядом не був встановлений, ціна має визначатися відповідно до пропозиції виконавця з урахуванням прибутку такого виконавця.

Ці норми застосовуються до всіх держконтрактів з оборонних закупівель, укладених за неконкурентною процедурою або без процедури за весь час дії воєнного стану.

У профільному міністерстві наголосили, що ухвалений закон має ретроспективний напрям, тобто дозволяє правоохоронним органам закрити справи, порушені раніше через неузгодженість нормативного поля.

Міністр економіки Юлія Свириденко назвала сьогоднішнє рішення важливим результатом “зустрічей з бізнесом щодо тиску на них з боку силових структур і перешкоджання ефективній роботі”.

Нагадаємо, у грудні 2023 року міністр оборони України Рустем Умєров представив нову закупівельну агенцію, яка "поставить крапку" в історії нечесних закупівель. Нове підприємство "Державний оператор тилу (ДОТ)" перебере на себе обов’язки та запустить усі процеси тилових закупівель для ЗСУ, зокрема, продуктів, одягу, пально-мастильних матеріалів, бронежилетів, касок.

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