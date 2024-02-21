Игнат рассказал, сколько боевых самолетов есть в России

В настоящее время российская армия имеет на вооружении около 1500 самолетов. Силы обороны постоянно уничтожают авиатехнику противника.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал в интервью "Укринформ".

По его словам, у РФ много авиации. Речь идет о около 1,5 тыс. боевых самолетов, которые у россиян есть в составе по всей территории. Кроме того, есть устаревшие на хранении.

"Самолеты разные — есть военно-транспортные, есть стратегическая, истребительная авиация, штурмовая и прочее. То, что уничтожено на земле, тоже принимается во внимание. Помните, сколько вертолетов в Чернобыевке накрывались одновременно? Если даже с 1500 уничтожено около 300 — это серьезный процент", — подчеркнул Юрий Игнат.

Представитель ПС говорит, что Россия ежегодно поставляет новые самолеты. Впрочем, их не так много.

"Например, в прошлом году было поставлено четыре самолета Су-30СМ, несколько Су-34. Это не так много, как они пафосно заявляют. Но уничтожено нами, как видите, тоже немало", — отметил Юрий Игнат.

Напомним, в течение 17-19 февраля украинскими защитниками было уничтожено шесть российских самолетов: четыре Су-34 и два – Су-35. Спикер ПС Юрий Игнат отметил, что более целесообразно уничтожать самые летательные аппараты, из которых враг запускает КАБ. Ведь в сутки враг может запускать по сто управляемых авиационных бомб.

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