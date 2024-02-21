В Украине подорожает горючее из-за блокады границы в Польше – эксперт

Цена на автогаз уже растут на оптовом и розничном рынках.

В связи с блокировкой поляками границы и из-за необходимости объезжать этот участок границы при импорте сжиженного газа это горючее может подорожать на 3 грн/л.

Об этом в директор консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн рассказал изданию "Укринформ".

"По сжиженному газу ожидаем подорожание. Но, если осенью подорожание было из-за дефицита, потому что 30% импорта было заблокировано, то сейчас дефицита не будет. Но Польша остается крупным поставщиком автогаза", — рассказал Куюн.

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Он также рассказал, что по техническим причинам поставщикам автогаза трудно переориентироваться на железную дорогу, и они должны объезжать польскую границу через Словакию или Румынию.

На сколько подорожает автогаз

"Этот круг будет стоить нам до примерно 3 грн на литр. Мы видим, что уже повышаются цены как на розничном рынке, так и на оптовом", — указал эксперт.

В то же время, он пока не прогнозирует какого-либо влияния на рынок бензина и дизельного горючего, ведь поставщики уже приспособились к блокаде.

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"Что касается железной дороги, пока признаков блокировки перевозок нефтепродуктов не видим. Поставщики, в том числе Orlen, планируют отгрузку", – сообщил Куюн.

Участники рынка следят за развитием событий. В случае начала блокировки железнодорожных перевозок польскими протестующими, последствия для Украины будут ощутимы.

Напомним, в сетях АЗС Украины сжиженный автогаз в период с 19 по 20 февраля подорожал в среднем на 11 коп./л – до 26,88 грн/л.

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