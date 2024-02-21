В Україні здорожчає пальне через блокаду кордону в Польщі – експерт

Ціна на автогаз вже ростуть на оптовому та роздрібному ринках.

У зв’язку з блокуванням поляками кордону і через потребу об'їжджати цю ділянку кордону під час імпорту скрапленого газу це пальне може здорожчати на 3 грн/л.

Про це в директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн розповів виданню "Укрінформ".

"По скрапленому газу очікуємо здорожчання. Але, якщо восени здорожчання було через дефіцит, бо 30% імпорту було заблоковано, то зараз дефіциту не буде. Але Польща залишається великим постачальником автогазу", – розповів Куюн.

Також читайте Блокада українського кордону: чи пропускають поляки авто та автобуси і де найгірша ситуація

Він також розповів, що через технічні причини постачальникам автогазу важко переорієнтуватися на залізницю, і вони повинні об'їжджати польський кордон через Словаччину чи Румунію.

На скільки здорожчає автогаз

"Це коло буде коштувати нам до приблизно 3 грн на літр. Ми бачимо, що вже підвищуються ціни як у роздрібному ринку, так і в оптовому", – вказав експерт.

Водночас він поки що не прогнозує якогось впливу на ринок бензину та дизельного пального, адже постачальники вже пристосувалися до блокади.

Читайте провідні новини дня:

"Що стосується залізниці, поки що ознак блокування перевезень нафтопродуктів не бачимо. Постачальники, в тому числі Orlen, планують відвантаження", – повідомив Куюн.

Учасники ринку стежать за розвитком подій. У разі початку блокування залізничних перевезень польськими протестувальниками, наслідки для України будуть відчутними.

Нагадаємо, в мережах АЗС України скраплений автогаз у період від 19 до 20 лютого здорожчав у середньому на 11 коп./л – до 26,88 грн/л.

Читайте також: