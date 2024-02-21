Петрушка зійде щитом: перед посівом зробіть це – і втомитеся стригти пишну зелень

Невдовзі весна. Саме її початок – найгарячіша пора для підготовки до садово-городніх робіт. І вже в березні можна сіяти багато овочів, зелені, висаджувати плодово-ягідні дерева. До ранньої городини також відноситься петрушка, яка не боїться заморозків і швидко зійде, якщо її посіяти на початку весни. Розповідаємо, коли і як правильно посіяти зелень, щоб вона швидко і рясно зійшла.

Як сіяти петрушку, щоб вона зійшла рясно і швидко: найкращі місяці за посівним календарем

Період висівання. Найкраще висівати петрушку у відкритий ґрунт, коли земля вже повністю розтала і добова температура повітря становить не менше п’яти градусів. Також можна стежити за місячним календарем. Найсприятливішими для висівання петрушки будуть березень-квітень і початок травня у дні зростаючого місяця.

Найкраще висівати петрушку у відкритий ґрунт, коли земля вже повністю розтала і добова температура повітря становить не менше п’яти градусів. Також можна стежити за місячним календарем. Найсприятливішими для висівання петрушки будуть березень-квітень і початок травня у дні зростаючого місяця. Підготовка ділянки для петрушки. Найкращим місцем буде сонячна ділянка, бо зелень дуже любить світло.

Найкращим місцем буде сонячна ділянка, бо зелень дуже любить світло. Полив. Петрушка любить помірну вологу, не варто її сіяти на місцях, де ґрунтові води знаходяться близько до поверхні.

Петрушка любить помірну вологу, не варто її сіяти на місцях, де ґрунтові води знаходяться близько до поверхні. Ґрунт. Перед висіванням петрушки ділянку варто удобрити органікою чи мінеральними добривами, які можна придбати в магазині.

Перед висіванням петрушки ділянку варто удобрити органікою чи мінеральними добривами, які можна придбати в магазині. Підготовка насіння. Перед посівом насіння петрушки краще замочити на добу в теплій воді. І упродовж доби воду варто змінювати 3-4 рази. Таким чином зелень зійде рясніше і набагато швидше.

Перед посівом насіння петрушки краще замочити на добу в теплій воді. І упродовж доби воду варто змінювати 3-4 рази. Таким чином зелень зійде рясніше і набагато швидше. Посів і догляд. Спочатку треба підготувати ділянку до посіву. За два дні добре полийте ґрунт, щоб земля гарно увібрала воду. Насіння треба сіяти на глибину до 2 сантиметрів, не надто густо, щоб паростки не затіняли одне одного. Відстань між борознами повинна бути до 20 сантиметрів. Деякі садівники висівають зелень зигзагом, тоді петрушка матиме більше вільного місця для свого росту.

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