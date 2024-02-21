Петрушка взойдет щитом: перед посевом сделайте это – и устанете стричь пышную зелень

Вскоре весна. Именно ее начало – самое горячее время для подготовки к садово-огородным работам. И уже в марте можно сеять много овощей, зелени, высаживать плодово-ягодные деревья. К ранним овощам также относится петрушка, которая не боится заморозков и быстро взойдет, если ее посеять в начале весны. Рассказываем, когда и как правильно посеять зелень, чтобы она быстро и обильно взошла.

Как сеять петрушку, чтобы она взошла обильно и быстро: лучшие месяцы по посевному календарю

Период посева. Лучше всего высевать петрушку в открытую почву, когда земля уже полностью растаяла и суточная температура воздуха составляет не менее пяти градусов. Также можно следить за лунным календарем. Самыми благоприятными для высева петрушки будут март-апрель и начало мая в дни растущей луны.

Лучше всего высевать петрушку в открытую почву, когда земля уже полностью растаяла и суточная температура воздуха составляет не менее пяти градусов. Также можно следить за лунным календарем. Самыми благоприятными для высева петрушки будут март-апрель и начало мая в дни растущей луны. Подготовка участка для петрушки. Лучшим местом будет солнечный участок, потому что зелень очень любит свет.

Лучшим местом будет солнечный участок, потому что зелень очень любит свет. Полив. Петрушка любит умеренную влагу, не следует ее сеять на местах, где грунтовые воды находятся близко к поверхности.

Петрушка любит умеренную влагу, не следует ее сеять на местах, где грунтовые воды находятся близко к поверхности. Почва. Перед посевом петрушки участок следует удобрить органикой или минеральными удобрениями, которые можно приобрести в магазине.

Перед посевом петрушки участок следует удобрить органикой или минеральными удобрениями, которые можно приобрести в магазине. Подготовка семян. Перед посевом семена петрушки лучше замочить на сутки в теплой воде. И в течение суток воду следует менять 3-4 раза. Таким образом зелень взойдет обильнее и гораздо быстрее.

Перед посевом семена петрушки лучше замочить на сутки в теплой воде. И в течение суток воду следует менять 3-4 раза. Таким образом зелень взойдет обильнее и гораздо быстрее. Посев и уход. Сначала нужно подготовить участок к посеву. Через два дня хорошо полейте почву, чтобы земля хорошо впитала воду. Семена нужно сеять на глубину до 2 сантиметров, не слишком густо, чтобы ростки не затеняли друг друга. Расстояние между бороздами должно быть до 20 сантиметров. Некоторые садоводы высевают зелень зигзагом, тогда петрушка будет больше свободного места для своего роста.

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