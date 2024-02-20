В Україні здорожчав автогаз – ціни на АЗС

У мережах АЗС України скраплений автомобільний газ у період від 19 до 20 лютого здорожчав у середньому на 11 коп./л – до 26,88 грн/л.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

Так, на станціях мережі "Укрнафта" ціна літра автогазу підвищилася на 50 копійок до 26,40 гривні.

На стільки ж продукт здорожчав у мережі "Авантаж", але його ціна попри це залишається найдешевшою серед роздрібних операторів – 25,45 грн/л.

На станціях BVS і "Автотранс" цей вид пального здорожчав на 50 і 40 коп./л до 26,69 грн/л і 26,88 грн/л відповідно.

Мережа АЗС U.GO підвищила ціни на автомобільний газ на 17 копійок до 26,78 гривні за літр.

"БРСМ-Нафта" на 30 копійок – до 26 гривень за літр.

Нагадаємо, експерт розповів, що буде з цінами на пальне в лютому та які є ризики.

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