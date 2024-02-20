В Украине подорожал автогаз – цены на АЗС

Цены на автогаз растут.
В сетях АЗС Украины сжиженный автомобильный газ в период с 19 по 20 февраля подорожал в среднем на 11 коп./л – до 26,88 грн/л.
Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".
Так, на станциях сети "Укрнафта" цена литра автогаза повысилась на 50 копеек, до 26,40 гривен.
На столько же продукт подорожал в сети "Авантаж", но его цена, несмотря на это, остается самой дешевой среди розничных операторов – 25,45 грн/л.
На станциях BVS и "Автотранс" этот вид горючего подорожал на 50 и 40 коп./л, до 26,69 грн/л и 26,88 грн/л соответственно.
Сеть АЗС U.GO повысила цены на автомобильный газ на 17 копеек, до 26,78 гривен за литр.
"БРСМ-Нефть" на 30 копеек – до 26 гривен за литр.
Напомним, эксперт рассказал, что будет с ценами на топливо в феврале и какие риски.
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