В Украине подорожал автогаз – цены на АЗС

В сетях АЗС Украины сжиженный автомобильный газ в период с 19 по 20 февраля подорожал в среднем на 11 коп./л – до 26,88 грн/л.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

Так, на станциях сети "Укрнафта" цена литра автогаза повысилась на 50 копеек, до 26,40 гривен.

На столько же продукт подорожал в сети "Авантаж", но его цена, несмотря на это, остается самой дешевой среди розничных операторов – 25,45 грн/л.

На станциях BVS и "Автотранс" этот вид горючего подорожал на 50 и 40 коп./л, до 26,69 грн/л и 26,88 грн/л соответственно.

Сеть АЗС U.GO повысила цены на автомобильный газ на 17 копеек, до 26,78 гривен за литр.

"БРСМ-Нефть" на 30 копеек – до 26 гривен за литр.

Напомним, эксперт рассказал, что будет с ценами на топливо в феврале и какие риски.

Читайте также ведущие новости дня: