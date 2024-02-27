В Чечне осудили крымчанина, которого раньше избил сын Кадырова

Суд Грозного приговорил к 3,5 годам колонии крымчанина Никиту Журавеля, который в мае 2023 года сжег Коран в российском Волгограде.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

20-летний студент признан виновным в оскарблении религиозных чувств верующих и хулиганстве. В его деле фигурировали в качестве потерпевших 13 имамов грозненских мечетей.

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Журавель многократно каялся в совершенном, частично признал вину и извинялся перед мусульманами.

Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде после того, как в соцсетях появилось видео, на котором неизвестный в кустах возле мечети сжигает Коран. Задержанного отправили в СИЗО Грозного.

Парень рассказывал, что сжег книгу якобы за вознаграждение в 10 тыс. руб. от спецслужб Украины.

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Заметим, что Журавель родился в Севастополе. Когда Россия захватила Крым, юноше было всего 10 лет. Судя по его страничке во "Вконтакте", Журавель попал под влияние российской пропаганды.

Напомним, в августе 2023 года Журавель заявил, что его избил на тот момент 15-летний сын лидера Чечни Рамзана Кадырова – Адам. Вскоре сам Кадыров опубликовал видео избиения в СИЗО и заявил, что гордится сыном.

После избиения Адам не был наказан, вместо этого получил звание героя Чечни, по меньшей мере восемь других региональных и религиозных наград, а также возглавил охрану своего отца.

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