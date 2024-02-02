Среди руководителей Чечни обнаружили 30 родственников Кадырова

В прошлом 2023 году члены семьи главы Чечни Рамзана Кадырова получили рекордное количество назначений. В настоящее время разные руководящие должности в этой российской республике занимают 30 его родственников.

Подобные подсчеты опубликовал канал RTVI, передает The Moscow Times.

В ноябре 2023 года старший сын Кадырова, 18-летний Ахмат, стал первым заместителем министра по физической культуре, спорту и молодежной политике.

Тогда же его брат Адам, которому всего 15 лет, получил должность начальника отдела безопасности отца.

Дочь Рамзана Кадырова, 24-летняя Айшат, в октябре того же года стала вице-премьером правительства республики, а ее сестра Хутмат начала курировать здравоохранение республики в марте.

В январе 2024 года вторая по старшинству дочь главы Чечни, 24-летняя Хадижат, заняла должность первого заместителя руководителя администрации главы и правительства республики. Хадижат, ранее занимавшая должность начальника департамента дошкольного образования мэрии Грозного, теперь будет ответственна за взаимодействие с социальным блоком.

Еще в 2018 году журналисты BBC подсчитали, что из 158 важных чиновников в Чечне 30% являются родственниками Рамзана Кадырова, 23% – его односельчанами и еще 12% – друзьями лидера и их родственниками.

В феврале 2023 года издание ForPost выпустило материал о "династии Кадыровых", упомянув федеральный закон о государственной гражданской службе, запрещающий прием на госслужбу близких родственников, если один из них подчинен другому. "Кому доверяю, того назначаю", — прокомментировал тогда Кадыров.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил США снять санкции со своих родственников в обмен на украинских пленных.

Читайте также: