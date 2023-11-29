Сын Кадырова получил новое "звание": о чем идет речь

Кадырову-младшему приписывают заслуги, которых нет.

В последнее время так называемый лидер Чечни повсюду продвигает своего 16-летнего сына. Так, Адаму Кадырову присвоили звание почетного гражданина Донецка.

Об этом пишет телеграмм-канал Baza.

Звание Адама Кадырова

Что известно о звании и назначении сына Кадырова

Как отмечается в распоряжении так называемой "администрации", Адам внес "значительный личный вклад в развитие культурных отношений между городами Донецк и Грозный".

Также сын главы Чечни был назначен куратором батальона имени шейха Мансура. По словам депутата Госдумы Адама Делимханова, это стало "закономерным результатом значительных заслуг Адама по отстаиванию религиозных, семейных и культурных ценностей нашего народа".

Еще раньше сын председателя Чечни Адам Кадыров, избивший задержанного за сожжение Корана, получил руководящий пост в службе безопасности чеченского лидера. Подросток стал начальником отдела довольствия.

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