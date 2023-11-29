Суд продлил митрополиту Павлу "Мерседесу" меру пресечения

Сегодня, 29 ноября Печерский районный суд Киева продлил скандальному митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю (известному в Сети как "Паша Мерседес") меру пресечения.

Об этом передает "Суспільне".

Сторона обвинения просила продлить иерарху меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и обязать его являться к прокурору, а также воздержаться от общения со свидетелями. Круглосуточный домашний арест продлили до 29 января.

В свою очередь защита ходатайствовала об отводе судьи Светланы Гречаной. Суд не удовлетворил это ходатайство.

Павел "Мерседес" заверил, что никогда не поддерживал российскую агрессию, позицию прокуроров назвал ложью. Также митрополит посетовал, что его домашний арест охраняют "12 машин".

"Меня охраняют 12 машин, я сам не знаю кто они, еще умудряются лазить с фонариком по заборам. Я не сделал ничего из того, за что меня сегодня судят. Это несправедливо. Кто пострадал? Каким образом? Что я им сделал, что они пострадали от меня?", – жаловался митрополит УПЦ МП.

Напомним, что 1 апреля 2023 года Шевченковский суд столицы избрал меру пресечения наместнику монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре митрополиту Павлу в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета. Ему вручили подозрение в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и "глорифификации участников вооруженной агрессии РФ против Украины".

14 июля этого года Соломенским районным судом города Киева была изменена мера пресечения митрополиту Павлу по круглосуточному домашнему аресту на содержание под стражей с избранием залога в размере 33 300 000 грн.

7 августа за Пашу "Мерседеса" внесли 33 млн грн залога, после чего иерарх Московского патриархата вышел из СИЗО.

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