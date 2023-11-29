Син Кадирова отримав нове "звання": про що йдеться

Кадирову-молодшому приписують заслуги, яких не існує.

Останнім часом так званий лідер Чечні всюди просуває свого 16-річного сина. Так, Адаму Кадирову надали звання почесного громадянина Донецька.

Про це пише телеграм-канал Baza.

Звання Адама Кадирова

Що відомо про звання та призначення сина Кадирова

Як зазначено у розпорядженні так званої "адміністрації", Адам зробив "вагомий особистий внесок у розвиток культурних відносин між містами Донецьк та Грозний".

Також син глави Чечні був призначений куратором батальйону імені шейха Мансура. За словами депутата Держдуми Адама Делімханова, це стало "закономірним результатом значних заслуг Адама у справі відстоювання релігійних, сімейних та культурних цінностей нашого народу".

Ще раніше син голови Чечні Адам Кадиров, який побив затриманого за спалення Корану, отримав керівну посаду в службі безпеки чеченського лідера. Підліток став начальником відділу забезпечення.

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