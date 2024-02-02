Полторы роты или шестерка героев: вся правда о спецоперации ВСУ на левом берегу Херсона

Украинские защитники летом прошлого года высадились на левом берегу Днепра и укрепились в гостинице "Наири". Российским оккупантам больше не удалось их оттуда выбить.

Летом 2023 года небольшая группа украинских военных осуществила уникальную спецоперацию и высадилась на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста. Тогда кремлевские пропагандисты заявили о "полутора ротах украинских спецназовцев", которые "почти уничтожены".

Но что на самом деле происходило во время спецоперации и какую роль в этой сверхсложной операции сыграли украинские пограничники рассказали в проекте ГПСУ "Кордон.ua".

Британская разведка 1 июля 2023 сообщила, что на левом берегу Днепра под восточным пролетом Антоновского моста пытается закрепиться небольшая группа украинских военных, которую россиянам не удается выбить. На самом деле к тому времени бои продолжались уже несколько дней, и не только под мостом.

"Эти позиции под Антоновским мостом открывали нам дорогу к Олешкам. Поэтому мы их удерживали и до сих пор удерживаем. Были постоянные обстрелы, их корректировал "Орлан" (российский многоцелевой беспилотный авиационный комплекс – ред.). Они работали, грубо говоря, каждый час", – рассказал пограничник "Локи".

Следующей целью военных стал гостинично-ресторанный комплекс "Наири" у трассы Херсон — Олешки. В конце июня группа пограничников Херсонского отряда "Контроль" получила задачу зачистить территорию стратегического объекта.

"Нас вызвали, мы приехали на инструктаж, нам поставили задачу. Мы все проанализировали и вечером в тот же день выдвинулись на лодках. Утром мы уже высадились под Антоновским мостом. Под ним переждали немного, оценили ситуацию и отправились перебежками по два к самой гостинице", – поделился пограничник "Толян", командир группы "Контроль".

Украинские военные / Фото: Associated Press

Захват "Наири"

По его словам, россияне использовали этот гостиничный комплекс в качестве перевалочного пункта, куда сносили своих раненых и хранили БК. Кроме того, они могли контролировать Антоновский мост.

"Шли вдоль посадки, пытались быть максимально незаметными. Ребята из-под моста нас прикрывали, если нас заметят и придется принимать бой на месте. Нам помогло, что только начинало светать. Они не заметили, как мы подошли вплотную к самому зданию. Мы выбили их ко второму корпусу, где они попытались закрепиться, но их накрыла арта", – вспомнил пограничник "Симба", заместитель командира группы "Контроль".

Шесть штурмовиков "Контроля" продержались в "Наире" около суток. За это время им удалось частично зачистить территорию и оттащить на себя резервы врага, но ситуация обострялась.

Окружение и уход

Враг трижды пытался выбить украинских пограничников из "Наири", но безрезультатно. Тогда он решил перегруппироваться и подтянуть технику. Вечером россияне начали массированный артобстрел и вошли во второй и третий корпуса.

"У нас заканчивался БК, а поднос был невозможен. Мы уже были почти в окружении. Тогда группой приняли решение, что надо все же отходить", – констатировал "Симба".

Когда пограничники уже находились в госпитале, увидели видео российских пропагандистов, заявивших, что в районе Антоновского моста сидит "до полутора рот спецназовцев". На самом деле в комплексе было шесть бойцов, которых прикрывало еще шесть под мостом.

Пленные россияне

Один из оккупантов сам приполз под мост сдаваться. Еще троих взяла в плен следующая группа пограничников, которая зашла в "Наири" после "Контроля". Вражеские десантники прятались в подвале.

"Мы бросили туда несколько гранат и уже начали предлагать им сдаться в плен. Они боялись, что мы их задвоим, но мы сдержали свое слово. По одному их выводили из того подвала, допрашивали, осматривали. Они боялись говорить, кто они на самом деле, поэтому говорили, что они пехота. Но на самом деле признали, что это 10 штурмовая", — рассказал пограничник "Пикассо", заместитель начальника подразделения.

Теперь те, кого уже давно похоронили московские пропагандисты, готовятся к новым операциям и получают награды за предыдущие.

Напомним, представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что Вооруженные силы Украины продолжают работать и наращивать усилия на левом берегу Херсонской области. По ее словам, качественная работа ВСУ приводит к тому, что потери у оккупантов становятся больше, а возможности пополнить ресурсы — меньше.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что удержание позиций на левом берегу Днепра дается ВСУ очень высокой ценой. оккупанты ежедневно атакуют Крынки и совершают большое количество попыток атак на левом берегу.

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