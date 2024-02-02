Серед керівників Чечні виявили 30 родичів Кадирова

Минулого 2023 року члени сім'ї голови Чечні Рамзана Кадирова отримали рекордну кількість призначень. На цей час різні керівні посади в цій російській республіці обіймають 30 його родичів.

Такі підрахунки опублікував канал RTVI, передає The Moscow Times.

У листопаді 2023 року старший син Кадирова, 18-річний Ахмат, став першим заступником міністра з фізичної культури, спорту та молодіжної політики.

Тоді ж його брат Адам, якому всього 15 років, отримав посаду начальника відділу безпеки батька.

Дочка Рамзана Кадирова, 24-річна Айшат, у жовтні того ж року стала віцепрем'єром уряду республіки, а її сестра Хутмат почала курирувати охорону здоров'я республіки у березні.

У січні 2024 року друга за старшинством дочка голови Чечні, 24-річна Хадіжат, обійняла посаду першого заступника керівника адміністрації голови та уряду республіки. Хадіжат, яка раніше обіймала посаду начальника департаменту дошкільної освіти мерії Грозного, тепер буде відповідальна за взаємодію із соціальним блоком.

Ще 2018 року журналісти ВВС підрахували, що зі 158 важливих чиновників у Чечні 30% є родичами Рамзана Кадирова, 23% – його односельцями та ще 12% – друзями лідера та їхніми родичами.

У лютому 2023 року видання ForPost випустило матеріал про “династію Кадирових”, згадавши федеральний закон про державну цивільну службу, який забороняє прийом на держслужбу близьких родичів, якщо один із них підпорядкований іншому. “Кому довіряю, того призначаю”, — прокоментував тоді Кадиров.

Нагадаємо, раніше голова Чечні Рамзан Кадиров запропонував США зняти санкції зі своїх родичів в обмін на українських полонених.

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