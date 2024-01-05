Кадиров запропонував США зняти санкції в обмін на українських полонених

Глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував США зняти санкції зі своїх родичів в обмін на українських полонених. Список українських військових він передав американському ексрозвіднику Скотту Ріттеру, який напередодні прибув до Грозного.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Є цікава пропозиція для нашого гостя. У нас є полонені, яких ми забрали в Донецьку, Луганську. Я передаю (список) нашому гостю... якщо вони знімуть санкції з моєї мами, з дочок і в ні в чому не винних людей, коней... Крім мене. Ще додадуть трохи санкції проти мене, то ми цих людей віддамо", - заявив Кадиров.

Водночас свою пропозицію він озвучив під час побудови силових підрозділів у Грозному. Показали вони і відеозвернення полонених, які просять зняти санкції, які “ні на що не впливають”.

"Якщо ви виконаєте ці умови, то 20 українських солдатів повернуться у свої рідні будинки", - сказав один із полонених.

Нагадаємо, що Кадиров пообіцяв ще одну "партію" бойовиків на війну проти України.

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