Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Кадиров запропонував США зняти санкції в обмін на українських полонених

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
Перегляди
911
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Кадиров запропонував США зняти санкції в обмін на українських полонених

Президент Чечні Рамзан Кадиров / Фото: Associated Press

Йдеться, що 20 українських військових можуть повернути додому.

Глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував США зняти санкції зі своїх родичів в обмін на українських полонених. Список українських військових він передав американському ексрозвіднику Скотту Ріттеру, який напередодні прибув до Грозного.

Про це пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Є цікава пропозиція для нашого гостя. У нас є полонені, яких ми забрали в Донецьку, Луганську. Я передаю (список) нашому гостю... якщо вони знімуть санкції з моєї мами, з дочок і в ні в чому не винних людей, коней... Крім мене. Ще додадуть трохи санкції проти мене, то ми цих людей віддамо", - заявив Кадиров.

Водночас свою пропозицію він озвучив під час побудови силових підрозділів у Грозному. Показали вони і відеозвернення полонених, які просять зняти санкції, які “ні на що не впливають”.

"Якщо ви виконаєте ці умови, то 20 українських солдатів повернуться у свої рідні будинки", - сказав один із полонених.

Нагадаємо, що Кадиров пообіцяв ще одну "партію" бойовиків на війну проти України.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
911
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація