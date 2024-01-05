У ЗСУ зробили заяву про виробництво в РФ винищувачів Су-34

Агресорка Росія надалі продовжує виробляти винищувачі-бомбардувальники Су-34. Втім, у малій кількості через введені санкції.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, для загарбників втрата кожного літака - це дуже серйозно. Адже "разом із Су-35 - це найсучасніший літак росіян".

"Виробництво займає великий час, особливо в умовах санкцій. Їм потрібні імпортні комплектувальні, на жаль, вони продовжують виробництво. Минулого року вони виготовили партію з двох-трьох Су-34. Сподіватимемося, що знищувати ми будемо більше, ніж РФ здатна виробляти", - наголосив Ігнат.

Представник ПС зауважив, що Су-34 - сучасний літак, з якого окупанти скидають керовані авіаційні бомби та ракети типу Х-59.

Нагадаємо, 4 січня в Росії згорів бомбардувальник Су-34. Сталося це на аеродромі “Шаґол” в Челябінську.

Раніше командувач Повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук 22 грудня повідомив, що ЗСУ знищили на півдні три ворожі бомбардувальники Су-34. Сталося це в районі Кринок в Херсонській області.

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