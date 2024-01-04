В Росії зненацька згорів бомбардувальник Су-34 (відео)

Що саме стало причиною загоряння - наразі невідомо.

В Росії згорів бомбардувальник Су-34. Сталося це на аеродромі “Шаґол” в Челябінську.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.

Як зазначається, в Челябінську в ніч на 4 січня згорів бомбардувальник Су-34. Він належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ. Що саме стало причиною загоряння - наразі невідомо.

В Мережі також показали відео займання. На кадрах видно, як на злітній смузі стоїть військовий літак, який зненацька починає горіти.

В РФ на аеродромі згорів бомбардувальник Су-34

Нагадаємо, що російські пропагандисти почали ширити повідомлення, що окупаційна армія РФ нібито вже збиває винищувачі F-16 в Україні.

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