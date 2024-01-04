В Росії зненацька згорів бомбардувальник Су-34 (відео)

Що саме стало причиною загоряння - наразі невідомо.
В Росії згорів бомбардувальник Су-34. Сталося це на аеродромі “Шаґол” в Челябінську.
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.
Як зазначається, в Челябінську в ніч на 4 січня згорів бомбардувальник Су-34. Він належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ. Що саме стало причиною загоряння - наразі невідомо.
В Мережі також показали відео займання. На кадрах видно, як на злітній смузі стоїть військовий літак, який зненацька починає горіти.
Нагадаємо, що російські пропагандисти почали ширити повідомлення, що окупаційна армія РФ нібито вже збиває винищувачі F-16 в Україні.
Читайте також: