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Володимир Дантес опинився в лікарні під крапельницею та налякав фанів

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Володимир Дантес опинився в лікарні під крапельницею та налякав фанів

Володимир Дантес

Артист поділився, що сталося.

Український шоумен Володимир Дантес змусив фанів неабияк хвилюватися за нього.

В Instagram-stories артист опублікував неочікуваний кадр, який був зроблений у лікарні. Співак показав, що до його руки була приєднана система крапельниці. Прихильники шоумена вже почали хвилюватися, чи все з ним гаразд і чи не сталося щось.

Утім, Дантес натякнув, що йому для профілактики поставили вітамінну крапельницю, що неабияк корисно для організму, особливо після свят.

Володимир Дантес під крапельницею / © instagram.com/volodymyrdantes
Володимир Дантес під крапельницею / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

"Що ви знаєте про топові постсвяткові побачення? Подарував Даші Кацуріній похід на вітамінну та очисну крапельницю", - поділився артист.

Володимир Дантес під крапельницею / © instagram.com/volodymyrdantes
Володимир Дантес під крапельницею / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

До слова, поруч із Володимиром Дантесом також сиділа його кохана Даша Кацуріна. Ймовірно, їй теж поставили вітамінну крапельницю.

Нагадаємо, парочка зустріла Новий рік на заході України, куди вони вирушили наприкінці грудня 2023 року. Разом із ними були діти Даші від ексчоловіка, а також мама Дантеса. До речі, раніше Кацуріна показувала, як минає їхня відпустка та як вони розважаються.

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Дата публікації
Перегляди
541
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