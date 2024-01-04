В России неожиданно сгорел бомбардировщик Су-34 (видео)

Что именно стало причиной возгорания – пока неизвестно.

В России сгорел бомбардировщик Су-34 Произошло это на аэродроме "Шагол" в Челябинске.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

Как отмечается, в Челябинске в ночь на 4 января сгорел бомбардировщик Су-34. Он входил в состав авиационного полка 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ. Что именно стало причиной возгорания – пока неизвестно.

В Сети также показали видео воспламенения. На кадрах видно, как на взлетной полосе стоит военный самолет, который неожиданно начинающий гореть.

В РФ на аэродроме сгорел бомбардировщик Су-34

Напомним, что российские пропагандисты начали распространять сообщения, что оккупационная армия РФ якобы уже сбивает истребители F-16 в Украине.

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