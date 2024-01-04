В России неожиданно сгорел бомбардировщик Су-34 (видео)

Что именно стало причиной возгорания – пока неизвестно.
В России сгорел бомбардировщик Су-34 Произошло это на аэродроме "Шагол" в Челябинске.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.
Как отмечается, в Челябинске в ночь на 4 января сгорел бомбардировщик Су-34. Он входил в состав авиационного полка 21-й смешанной авиадивизии ПКС ВС РФ. Что именно стало причиной возгорания – пока неизвестно.
В Сети также показали видео воспламенения. На кадрах видно, как на взлетной полосе стоит военный самолет, который неожиданно начинающий гореть.
Напомним, что российские пропагандисты начали распространять сообщения, что оккупационная армия РФ якобы уже сбивает истребители F-16 в Украине.
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