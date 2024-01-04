Ціллю атак РФ стала оборонна промисловість України: до чого готується агресор

Джерело в українській оборонній промисловості повідомило, що нещодавні ворожі удари були завдані по об’єктах, пов’язаних з вітчизняним виробництвом ракет і безпілотників.

Британська розвідка заявила, що російські війська змінюють тактику та атакують дальніми ударами оборонну промисловість України, оскільки РФ готується до тривалої війни.

Про це йдеться в матеріалі The Telegraph.

"Ці атаки є частиною ескалації ракетної та безпілотної дуелі між Росією та Україною, коли обидві сторони прагнуть погіршити військовий і промисловий потенціал одна одної, тоді як лінії фронту залишаються в основному статичними", – зазначається у статті.

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Оцінка британської розвідки з’явилася після того, як Україна розпочала хвилю ударів по ворогу в окупованому Криму та прикордонному з Росією регіону 3 січня. На думку авторів публікації, це було схоже на атаку у відповідь за удари по українських містах напередодні.

Що було ціллю російської атаки по Україні 2 січня

Як поінформували у британському Міноборони, залп із близько 100 високошвидкісних російських повітряних цілей по Києву і Харкову 2 січня міг бути спрямований на українських виробників безпілотників і ракет.

"Це контрастує з її (Москви – ред.) великими атаками минулої зими, які надавали пріоритет ударам по енергетичній інфраструктурі України. Схоже, що Росія має намір відновити цю кампанію, завдавши удару по енергетичних об’єктах на початку грудня 2023 року", – заявили у британському оборонному відомстві.

Там вважають, що ці нові російські операції свідчать про принаймні тимчасову зміну підходу до завдавання дальніх ударів.

"Російські планувальники майже напевно визнають зростальну важливість відносного оборонно-промислового потенціалу, коли вони готуються до тривалої війни", – вказали в розвідці Британії.

Джерело в українській оборонній промисловості повідомило виданню Economist, що нещодавні ворожі удари були завдані по об’єктах, пов’язаних з вітчизняним виробництвом ракет і безпілотників.

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РФ та Україна намагаються знищити якомога більше далекобійної зброї одна одної

"Атаки мали стратегічне значення для ворога з метою зменшення нашої здатності завдати удару. Це битва, щоб побачити, хто зможе знищити більше далекобійної зброї противника", – розповіло українське джерело.

У публікації йдеться, що українські удари по глибокому тилу ворога відбувалися за схожою схемою у намаганнях перешкодити можливості Росії запускати ракети та безпілотники.

"Ймовірно, це стане битвою на витривалість, оскільки обидві сторони вдосконалюють свої системи протиповітряної оборони для захисту цінних цілей на землі", – зазначається в статті.

Російські війська почали використовувати широкі загородження, поєднуючи дрони-камікадзе та десятки типів ракет, щоб уникнути перехоплювачів "земля-повітря".

"Її (Росії – ред.) сили використали значну частину запасів крилатих ракет повітряного базування та балістичних ракет, які вони створили протягом останніх місяців", – йдеться в оновлених даних британської розвідки.

Росія не відійшла від атак по цивільних об’єктах

Водночас українські офіційні особи заперечують, що Росія відійшла від атак по цивільних об’єктах, як-от опалювальні та електростанції, в надії "заморозити" зруйновану війною країну до покори протягом холодних зимових місяців.

"Я бачив зруйновані житлові будинки, торгові центри, пологові будинки, вокзали, високу кількість жертв серед мирного населення. Це факти. Все інше – спекуляції", – заявив старший радник міністра стратегічної промисловості України Юрій Сак.

Удари по Бєлгороду, Курській області та Криму

У статті йдеться, що удари в Бєлгороду 3 січня були спрямовані на бункер боєприпасів на південь від міста. Це приблизно за 20 миль (близько 32 км) від північно-східного кордону України з Росією. Місцеві чиновники повідомили, що російська ППО знищила 12 українських ракет, випущених по Бєлгороду.

Губернатор області В'ячеслав Гладков заявив: "Ситуація в Бєлгороді продовжує залишатися напруженою. Зранку було два обстріли". Він додав, що начебто Україна також запустила кілька безпілотників, спрямувавши їх по Бєлгороду.

На публіковані в соцмережах відео з Бєлгорода видно клуби диму, що піднімаються в небо на околиці міста. В одному ролику можна було почути вибухи, характерні для детонації боєприпасів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Страшно! Страшно! А что ж так много-то?!" В Росії потужні вибухи, Бєлгород стоїть на вухах!

Того ж дня губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про атаку по інфраструктурі в області та як наслідок відключення електроенергії.

Водночас в окупованому Криму місцева "влада" заявила, що нібито українська ракета була збита над Севастополем. Росіяни стверджували, що ракета була націлена на авіабазу "Бельбек", з якої РФ часто запускає реактивні літаки для бомбардування України.

Жителі прилеглих сіл повідомили, що чули гучні вибухи, а потім побачили яскравий спалах світла біля бази. Після вибуху також було помічено клуби диму.

Видання резюмувало, що останніми днями Росія здійснила серію масштабних ударів безпілотниками та ракетами по українських містах, що стало однієї з найінтенсивніших атак від початку повномасштабної війни в лютому 2022 року. У результаті ударів загинули понад 50 людей, ще близько 330 були поранені, що змусило Київ активізувати свої заклики до Заходу надати більше зброї та боєприпасів.

До слова, на думку військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, цілями останніх російських атак могли бути Офіс президента України, Верховна Рада, Міністерство оборони.

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